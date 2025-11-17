वाराणसी में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए दीवार से टकराई, एक की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता (लोहता) जागरण। थाना क्षेत्र के वाराणसी भदोही मार्ग पर धमरिया पुल के पास सोमवार की रात में बरात से लौट रही तेज कार अनियंत्रित होकर सडक पर लगी रेलिंग को तोडते हुए दीवार से टकरा गई। जिसमें एक व्यक्ति की मौंत हो गई तथा चार लोग घायल हो गये। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

सुरियावां भदोही से बरात लोहता में आई थी। रात में दो बजे बाराती लौट रहे थे। एक कार की रफ्तार काफी तेज थी। मोड़ पर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। जिससे कार सड़क पर लगी रेलिंग तोडते हुए। दीवार में टकरा गई। कार म़े बैठे मनोज जायसवाल (42) वार्ड नंबर 12 शाहिद नगर सुरियावां को गंभीर चोट लग गई।