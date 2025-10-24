वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट के लिए किया 200 रुपये चार्ज, रेलवे ने बताई यह वजह
वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह उत्तर रेलवे का हिस्सा है और शहर का प्रमुख परिवहन केंद्र है। यहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे प्रतीक्षालय और टिकट काउंटर। मगर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट के लिए किया 200 रुपये चार्ज करने का मामला चर्चा में है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन पर पार्किंंग के मान पर अवैध वसूली का मामला थमा भी नहीं था कि शुक्रवार को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफ़ॉर्म टिकट के लिए 200 रुपये चार्ज करने का मामला सामने आ गया। इस बाबत संबंधित यात्री की ओर से एक्स हैंडल पर शिकायत दर्ज कराई गई है।
रेलवे की ओर से आइआरसीटीसी को मेंशन करते हुए बताया गया कि कृपया वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर हुई चौंकाने वाली ज़्यादा कीमत वसूलने और उत्पीड़न की जाँच करें। कर्मचारियों ने प्लेटफ़ॉर्म टिकट के लिए 200 रुपये (20 रुपये होने चाहिए) वसूले और अभद्र व्यवहार किया, एक आगंतुक का मोबाइल इस दौरान छीन लिया गया। कृपया कड़ी कार्रवाई करें। इसके साथ ही यात्री की ओर से IndianRailways और रेल मंत्रालय को मेंशन किया गया है।
इस बाबत रेल सेवा की ओर से आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को सूचित करने को लेकर डीआरएम बीएसबी एनईआर को मेंशन करते हुए कहा गया है कि आपके साथ हुए अनुभव के लिए हमें खेद है। कृपया अपना मोबाइल नंबर, बेहतर होगा कि आप हमें DM के माध्यम से बताएँ ताकि हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। बताया गया कि आप अपनी समस्या सीधे RailMadad WhatsApp Bot पर भी दर्ज करा सकते हैं।
हालांकि इस मामले में रेलवे की ओर से किसी कार्रवाई को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। वहीं पूर्व में बनारस रेलवे स्टेशन पर पार्किंंग मामले में शिकायत के बाद दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। हालांकि इस मामले में यात्री की शेष जानकारी सामने नहीं आ सकी है। वहीं शिकायत के साथ एक मेल भी भेजा गया है जिसमें शिकायत कर्ता ने अपना नाम शनवी मौर्या लिखा है।
वहीं कैंट रेलवे स्टेशन पर शिकायतकर्ता को लेकर अधिकारियों ने बताया कि वह बिना प्लेटफार्म टिकट पकड़ी गई थी, जिनसे पेनल्टी के रूप में दो सौ रुपए वसूला गया है।
@IRCTCofficial pls look into shocking overcharging & harassment at Varanasi Cantt Railway station Staff charged Rs200 for platform tickets (should be Rs20) & behaved rudely, snatched mobile of a visitor. Pls take some severe Action #IndianRailways @RailMinIndia @varanasipolice pic.twitter.com/wExQmzjSOh— sweet potato (@ajeeb_daasta) October 24, 2025
