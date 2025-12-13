ससुरालियों को अचेत कर 50 हजार रुपये और जेवरात लेकर भागी दुल्हन समेत दो गिरफ्तार, शादी की पहली रात में ही कर दिया था कांड
मध्य प्रदेश पुलिस ने वाराणसी के सारनाथ और शिवपुर में छापेमारी कर एक फरार दुल्हन समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। दुल्हन पर आरोप है कि उसने अपने ससुरा
जागरण संवाददाता वाराणसी। मध्य प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को सारनाथ व शिवपुर में छापेमारी कर फरार दुल्हन समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाओं के बारे में स्थानीय लोगों से पुलिस टीम ने जानकारी जुटाई फिर उन्हें अपने साथ ले गई।
थानाध्यक्ष शिवानंद सिसोदिया ने बताया कि गत माह नंदवेल, थाना भौगड़ी, जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) के सत्य नारायण संग चांदमारी की ज्योति की शादी हुई। मध्यस्थता लेढ़ूपुर (सारनाथ) की अंतिमा व मध्य प्रदेश के रमेश ने किया था। सत्यनारायण के साथ ज्योति की विदाई हो गई। 10 दिसंबर को सत्यनारायण और उनके परिवार के नौ लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर ज्योति 50 हजार रुपये नकदी व चांदी की पैजनी लेकर भाग गई।
इसके बाद सत्यनारायण ने अपनी पत्नी ज्योति के खिलाफ थाना भौगड़ी, जिला मंदसौर में केस दर्ज कराया। मध्य प्रदेश भौगड़ी थाना मंदसौर के उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह सिसोदिया व कांस्टेबल धर्मेंद्र ने रमेश को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर शिवपुर के चांदमारी निवासी युवती को उसके घर से एवं सारनाथ के लेढूपुर मुहल्ले से शादी में अहम भूमिका निभाने वाली अंतिमा को गिरफ्तार कर लिया। अंतिमा का पति प्रतीक राय फरार हो गया।
