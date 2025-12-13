ससुरालियों को अचेत कर 50 हजार रुपये और जेवरात लेकर भागी दुल्हन समेत दो गिरफ्तार, शादी की पहली रात में ही कर दिया था कांड

जागरण संवाददाता वाराणसी। मध्य प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को सारनाथ व शिवपुर में छापेमारी कर फरार दुल्हन समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाओं के बारे में स्थानीय लोगों से पुलिस टीम ने जानकारी जुटाई फिर उन्हें अपने साथ ले गई।

थानाध्यक्ष शिवानंद सिसोदिया ने बताया कि गत माह नंदवेल, थाना भौगड़ी, जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) के सत्य नारायण संग चांदमारी की ज्योति की शादी हुई। मध्यस्थता लेढ़ूपुर (सारनाथ) की अंतिमा व मध्य प्रदेश के रमेश ने किया था। सत्यनारायण के साथ ज्योति की विदाई हो गई। 10 दिसंबर को सत्यनारायण और उनके परिवार के नौ लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर ज्योति 50 हजार रुपये नकदी व चांदी की पैजनी लेकर भाग गई।