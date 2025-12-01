वाराणसी में बरात में नाचने को लेकर मनबढ़ युवकों का उत्पात, तीन घायल

जागरण संवाददाता, बड़ागांव (वाराणसी)। थाना क्षेत्र के गांगकला भट्ठा बाजार स्थित एक वाटिका के पास रविवार रात करीब 10 बजे बारात में नाचने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मनबढ़ युवकों ने तीन लोगों की जमकर पिटाई कर दी।

घायल विकास वर्मा (23) के बड़े भाई पंकज वर्मा ने बताया कि डिघिया से आई बरात में द्वारपूजा के दौरान कुछ युवक नाचने-गाने को लेकर बार-बार विवाद कर रहे थे। अचानक राज उर्फ छोटू ने विकास के सिर पर प्राण घातक वार कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा।

इसके बाद भी मनबढ़ युवक उसे लात-घूंसों और राड से मारते रहे। बीच-बचाव करने आए आशु पटेल, बाबू पटेल और अमित पटेल की भी पिटाई कर दी गई। बाराती जब जुटे तो सभी आरोपी भाग निकले, लेकिन लोगों ने राज उर्फ छोटू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।