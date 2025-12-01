वाराणसी में बरात में नाचने को लेकर मनबढ़ युवकों का उत्पात, तीन घायल
वाराणसी में एक बारात के दौरान नाचने को लेकर मनबढ़ युवकों ने हंगामा किया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। नाचने के दौरान युवकों में विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बड़ागांव (वाराणसी)। थाना क्षेत्र के गांगकला भट्ठा बाजार स्थित एक वाटिका के पास रविवार रात करीब 10 बजे बारात में नाचने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मनबढ़ युवकों ने तीन लोगों की जमकर पिटाई कर दी।
घायल विकास वर्मा (23) के बड़े भाई पंकज वर्मा ने बताया कि डिघिया से आई बरात में द्वारपूजा के दौरान कुछ युवक नाचने-गाने को लेकर बार-बार विवाद कर रहे थे। अचानक राज उर्फ छोटू ने विकास के सिर पर प्राण घातक वार कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा।
इसके बाद भी मनबढ़ युवक उसे लात-घूंसों और राड से मारते रहे। बीच-बचाव करने आए आशु पटेल, बाबू पटेल और अमित पटेल की भी पिटाई कर दी गई। बाराती जब जुटे तो सभी आरोपी भाग निकले, लेकिन लोगों ने राज उर्फ छोटू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
गंभीर रूप से घायल विकास का इलाज बाबतपुर स्थित संतोष अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष से लिखित सूचना मिल गई है। मुक़दमा लिखा जा रहा है।
