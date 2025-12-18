Language
    दर्दनाक: वाराणसी में क्रेन से कुचलकर आठ साल के बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:33 AM (IST)

    वाराणसी में एक दर्दनाक घटना में, क्रेन से कुचलकर आठ साल के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे इलाके ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक आठ वर्षीय बच्चे की सुंदरपुर सब्जी मंडी के सामने बुधवार को क्रेन से कुचलकर मौत हो गई। बच्चे को उसके पिता बाइक पर बैठाकर सब्जी खरीदने लगे, तभी उधर से गुजरी क्रेन से छू जाने से बाइक गिरी तो बच्चा उसके पीछे के पहिए के नीचे आ गया।

    बच्चे की मौत से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और क्रेन में तोड़फोड़ करने के साथ जाम लगा दिया। विधायक सौरभ श्रीवास्तव पहुंचे तो पीड़ित परिवार को ढांढ़स बंधाने के बाद मांगें मनवाने के लिए सड़क पर बैठ गए। दोपहर बाद 15 लाख मुआवजा मिला तो पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर जौनपुर चला गया। घंटों जाम रहने से सड़क पर भीषण जाम लग गया। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार मौके पर जमे रहे।

    परिवार संग किराए के मकान में रहते हैं इरशाद

    जौनपुर जिले के बदलापुर थाना अंतर्गत महाराजगंज निवासी इरशाद वर्षों से सुंदरपुर में किराए का मकान लेकर पत्नी गुड़िया, दो बेटे व दो बेटियों संग रहते हैं। परिवार की गृहस्थी इरशाद के सवारी गाड़ी चलाने व खाली समय में कैंसर संस्थान के सामने चाय दुकान चलाने से चलती है।

    बुधवार को दिन 11 बजे इरशाद बाइक से बेटे इश्तियाक को लेकर सब्जी खरीदने सुंदरपुर स्थित सब्जी मंडी गए थे। वहां सब्जी मंडी में बाइक सड़क किनारे खड़ी कर बेटे इश्तियाक को उसी पर बैठा छोड़ सब्जी खरीदने लगे। बरेका की तरफ से आ रही क्रेन से बाइक में टक्कर लगी तो बच्चा गिरा और पहिए से कुचल गया।

    इरशाद चीखते हुए दौड़े और बच्चे को लेकर निकट के अस्पताल भागे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चालक ने क्रेन लेकर भागने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने क्रेन में तोड़फोड़ की फिर सड़क जाम कर दिया। प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर सुधीर त्रिपाठी पहुंचे और क्रेन चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहे तो लोग भड़क उठे।

    गुस्साए लोग क्रेन चालक की गिरफ्तारी और उसके मालिक को बुलाने की जिद पर अड़े रहे। विधायक के प्रयास से मुआवजा मिला तो दोपहर बाद जाम खत्म हो पाया। क्रेन छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन बताया गया है।

    घंटों जाम में फंसे रहे स्कूली बच्चे व बीमार 

    सड़क पर जाम लगने से सुंदरपुर-नारिया मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में स्कूल वाहन भी फंसे रहे, जिससे बच्चे परेशान हुए। एंबुलेंस को भी राह नहीं मिलने से बीमार उसमें तड़प रहे थे। हालांकि, जाम लंबा खिंचा तो टीआइ कृष्ण प्रताप यादव ने नरिया से सुंदरपुर की तरफ जाने वाले वाहनों को करौदी की तरफ घुमा दिया। जिससे धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ट्रैफिक खिसकता रहा।