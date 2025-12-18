दर्दनाक: वाराणसी में क्रेन से कुचलकर आठ साल के बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक आठ वर्षीय बच्चे की सुंदरपुर सब्जी मंडी के सामने बुधवार को क्रेन से कुचलकर मौत हो गई। बच्चे को उसके पिता बाइक पर बैठाकर सब्जी खरीदने लगे, तभी उधर से गुजरी क्रेन से छू जाने से बाइक गिरी तो बच्चा उसके पीछे के पहिए के नीचे आ गया।

बच्चे की मौत से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और क्रेन में तोड़फोड़ करने के साथ जाम लगा दिया। विधायक सौरभ श्रीवास्तव पहुंचे तो पीड़ित परिवार को ढांढ़स बंधाने के बाद मांगें मनवाने के लिए सड़क पर बैठ गए। दोपहर बाद 15 लाख मुआवजा मिला तो पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर जौनपुर चला गया। घंटों जाम रहने से सड़क पर भीषण जाम लग गया। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार मौके पर जमे रहे।

परिवार संग किराए के मकान में रहते हैं इरशाद जौनपुर जिले के बदलापुर थाना अंतर्गत महाराजगंज निवासी इरशाद वर्षों से सुंदरपुर में किराए का मकान लेकर पत्नी गुड़िया, दो बेटे व दो बेटियों संग रहते हैं। परिवार की गृहस्थी इरशाद के सवारी गाड़ी चलाने व खाली समय में कैंसर संस्थान के सामने चाय दुकान चलाने से चलती है।

बुधवार को दिन 11 बजे इरशाद बाइक से बेटे इश्तियाक को लेकर सब्जी खरीदने सुंदरपुर स्थित सब्जी मंडी गए थे। वहां सब्जी मंडी में बाइक सड़क किनारे खड़ी कर बेटे इश्तियाक को उसी पर बैठा छोड़ सब्जी खरीदने लगे। बरेका की तरफ से आ रही क्रेन से बाइक में टक्कर लगी तो बच्चा गिरा और पहिए से कुचल गया।

इरशाद चीखते हुए दौड़े और बच्चे को लेकर निकट के अस्पताल भागे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चालक ने क्रेन लेकर भागने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने क्रेन में तोड़फोड़ की फिर सड़क जाम कर दिया। प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर सुधीर त्रिपाठी पहुंचे और क्रेन चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहे तो लोग भड़क उठे।