जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के सिकरौल तैलीयाना चौराहे पर देर रात नाई के परिवार पर हुए हमले की घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। प्रार्थिनी कंचन शर्मा, पत्नी अमित शर्मा ने बताया कि रविवार की रात 10:30 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आई, जिसमें बाल कटवाने की बात की गई। रात का समय होने के कारण उन्होंने मना कर दिया और सुबह आने के लिए कहा।

इस बात से नाराज होकर आरोपी आकाश, सोहन, दिलीप सहित 3-4 अज्ञात लोग समूह बनाकर उनके घर के दरवाजे पर पहुंच गए और जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगे। जब कंचन शर्मा के पति ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, तो आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

इतना ही नहीं, शोर सुनकर वहां मौजूद एक राहगीर ने बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया। प्रार्थिनी ने तुरंत 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि हमलावर जाते समय भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दे गए।

कंचन शर्मा की तहरीर पर कैंट पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने न केवल नाई के परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं।