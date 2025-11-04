वाराणसी एयरपोर्ट पर मुंबई उड़ान से पहले यात्री ने किया इमरजेंसी गेट खोलने का प्रयास
वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो की मुंबई जाने वाली उड़ान में एक यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। क्रू मेंबर्स ने तुरंत हस्तक्षेप करके यात्री को रोका और उसे सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। घटना की जांच जारी है और यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से सोमवार को मुंबई जाने के लिए एप्रन से रनवे पर जा रहे विमान में एक यात्री को इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करता देख क्रू मेंबर सकते में आ गए। यात्री को रोका और पायलट को सूचना दी। पायलट तत्काल एटीसी से संपर्क कर विमान को वापस एप्रन पर लाया।
यहां संबंधित यात्री और उसके साथी को विमान से उतार कर सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने उनसे पूछताछ के साथ ही विमान की भी संपूर्ण जांच की गई। इससे विमान एक घंटे देरी से रवाना हो सका। अकासा एयरलाइंस का विमान क्यूपी 1498 मुंबई से शाम चार बजे उड़ान भरकर वाराणसी एयरपोर्ट पर शाम 6:20 बजे पहुंचा।
यही विमान क्यूपी 1497 बनकर वाराणसी से मुंबई के लिए शाम 6:45 बजे उड़ान भरने के लिए एप्रन से रनवे की ओर जा रहा था कि जौनपुर के गौरा बादशाहपुर निवासी यात्री सुजीत सिंह ने विमान का इमरजेंसी डोर खोलने का प्रयास किया। अकासा एयर के स्थानीय प्रबंधक राजेश राय ने बताया कि संबंधित यात्री व उसके साथी को विमान से उतारने के बाद सभी जरूरी औपचारिकता पूर्ण कर विमान रवाना किया गया। दोनों यात्रियों से पूछताछ जारी है।
