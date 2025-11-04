वाराणसी एयरपोर्ट पर मुंबई उड़ान से पहले यात्री ने किया इमरजेंसी गेट खोलने का प्रयास

जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से सोमवार को मुंबई जाने के लिए एप्रन से रनवे पर जा रहे विमान में एक यात्री को इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करता देख क्रू मेंबर सकते में आ गए। यात्री को रोका और पायलट को सूचना दी। पायलट तत्काल एटीसी से संपर्क कर विमान को वापस एप्रन पर लाया।

यहां संबंधित यात्री और उसके साथी को विमान से उतार कर सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने उनसे पूछताछ के साथ ही विमान की भी संपूर्ण जांच की गई। इससे विमान एक घंटे देरी से रवाना हो सका। अकासा एयरलाइंस का विमान क्यूपी 1498 मुंबई से शाम चार बजे उड़ान भरकर वाराणसी एयरपोर्ट पर शाम 6:20 बजे पहुंचा।