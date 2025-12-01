वाराणसी में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बदला विमानों का समय तो इंडिगो चार उड़ानें बंद करेगी

जागरण संवाददाता, बाबतपुर (वाराणसी)। मौसम बदलने के साथ हल्का कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। रात में सड़कों के साथ आसमान में साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कम दृश्यता और एहतियातन विमानन कंपनियों ने अपने समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आगामी मौसम को देखते हुए अपने विमानों के समय में परिवर्तन किया है तो वही इंडिगो एयरलाइंस अपनी कई उड़ानों को बंद करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सुबह और रात की उड़ानों के समय में परिवर्तन किया है। सोमवार से नया शेड्यूल जारी हो जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आइएलएस) कैटेगरी-तीन के नहीं होने से कोहरे में विमानों को लैंडिंग और टेकआफ करने में परेशानी होती है। वाराणसी एयरपोर्ट पर विमानों के लैंडिंग के लिए 900 मीटर की दृश्यता होना जरूरी है। यदि आइएलएस कैटेगरी-तीन होता तो शून्य दृश्यता में भी विमान की लैंडिंग हो सकती है। इसलिए विमानन कंपनियां ने विमानों के डायवर्ट और निरस्तीकरण से बचने के लिए या तो अपने विमान के समय में बदलाव किया है या ठंड के मौसम में बंद करने का फैसला किया है। इंडिगो 15 दिसंबर से ये विमान सेवा करेगी बंद वाराणसी से दिल्ली की उड़ान 6 ई 6742 वाराणसी से पुणे की उड़ान 6 ई 6884 वाराणसी से भुवनेश्वर की उड़ान 6 ई 7266 वाराणसी से हैदराबाद की उड़ान 6 ई 432। वाराणसी से बाहर जाने वाले विमानों का ये समय निर्धारित वाराणसी से दिल्ली आइएक्स 1224 सुबह 9:55 बजे वाराणसी से दिल्ली आइएक्स 5184 सुबह आठ बजे वाराणसी से बेंगलुरु आइएक्स 1087 दोपहर 1:05 बजे वाराणसी से बेंगलुरु आइएक्स 2167 दोपहर 1:30 बजे वाराणसी से हैदराबाद आइएक्स 2834 दोपहर 2:30 बजे वाराणसी से दिल्ली आइएक्स 1252 दोपहर 2:45 बजे वाराणसी से मुंबई आइएक्स 2547 शाम 4:20 बजे वाराणसी से बेंगलुरु आइएक्स 2507 शाम 4:25 बजे वाराणसी से हैदराबाद आइएक्स 2871 शाम 5:05 बजे वाराणसी से शारजाह आइएक्स 153 शाम 5:40 बजे।