वाराणसी एयर शो के दौरान दर्शकों के साथ होगा अतिथियों जैसा व्यवहार, पुलिसकर्मी को दी गई ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एयर शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और जनसुविधाएं बेहतर बनाने के लिए शनिवार को पुलिस लाइन स्थित कांफ्रेंस हाल में यातायात और थानों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए साफ्ट स्किल प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग, प्रभावी संवाद और संवेदनशील व्यवहार पर जोर दिया गया।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अतिथियों, नागरिकों के साथ ठीक उसी तरह व्यवहार करें, जैसा कि दूसरों से खुद के लिए उम्मीद करते हैं। यातायात पुलिस लाइन में हुई बैठक में पुलिस आयुक्त ने खुद देर तक संबोधित किया। एक-एक पुलिसकर्मी, अधिकारी के मन में अपनी बात बैठाने के लिए कभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग में बताई गई बातों को याद कराए तो कई बार सेवा भाव, विनम्रता और धैर्य से ड्यूटी करने की हिदायत दी। प्रशिक्षण में चेहरे के भाव, सहज मुस्कान, सकारात्मक शारीरिक हाव-भाव और शालीन भाषा के महत्व की जानकारी दी गई। भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश रोकते समय नागरिकों को डांटने या अपमानित करने के बजाय विनम्रता से समझाने के निर्देश दिए गए।