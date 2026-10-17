वाराणसी एयर शो: वायु सेना के नियंत्रण में नमो घाट, आम लोगों की एंट्री बैन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नमो घाट पर 25 अक्टूबर को प्रस्तावित मेगा एयर शो की तैयारियों के लिए सेना ने शुक्रवार को पूरे घाट को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब यहां पर्यटकों और आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया।

वायु सेना के जवान तैयारियों तथा सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। घाट पर तकनीकी व्यवस्थाएं भी विकसित की जा रही हैं। वायु सेना और थल सेना की ओर से तीन दिनों तक गंगा के ऊपर एयर शो आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सम्मिलित होना भी प्रस्तावित है।