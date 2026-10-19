वाराणसी एयर शो: रेड जोन होगा नमो घाट का 5 KM का दायरा, ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय वायुसेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ पर नमो घाट में 22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नमो घाट के आसपास पांच किमी. के दायरे को अस्थायी रेड जोन रहेगा। यहां सभी प्रकार के ड्रोन और मानव रहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा ने बताया कि ड्रोन नियमावली-2021 के नियम 24(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कहा कि नमो घाट को केंद्र मानकर सुरक्षा दायरा का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य इकाई को ड्रोन अथवा मानव रहित विमान प्रणाली संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।