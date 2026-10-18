वाराणसी में राम-रावण युद्ध से पहले हाथी ने मचाया उत्पात, 1971 के युद्ध और कोरोना के बाद पहली बार रुकी रामलीला

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रामनगर में जिस इलाके में हाथी ने उत्पात मचाया वहीं पर रविवार को राम-रावण युद्ध का प्रसंग होना था। लेकिन देर रात तक हाथी के नहीं पकड़े जाने के कारण लीला का मंचन नहीं हो सका। पहले शाम सात बजे शुरू होने की सूचना दी गई लेकिन हाथी पर नियंत्रण नहीं होता देख काशिराज परिवार की ओर से लीला आठ बजे शुरू होने की बात बताई गई।

स्थिति पर नियंत्रण न हो पाने पर काशिराज परिवार के अनंत नारायण सिंह की उपस्थिति में रात नौ बजकर 20 मिनट पर लंका मैदान के समीप सुबेलगिरी पर्वत पर आरती की गई। इस दौरान अनंत नारायण सिंह खड़े रहे। वह कार से लीला स्थल पर पहुंचे थे।