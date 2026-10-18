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वाराणसी में रामलीला के लिए लाया गया हाथी हुआ पागल, हमला कर महावत को किया घायल

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Published: Sun, 18 Oct 2026 12:24 PM (IST)

वाराणसी में रामलीला के लिए लाया गया एक हाथी अचानक पागल हो गया और उसने अपने महावत को घायल कर दिया।

HighLights

  1. रामलीला के लिए लाया गया हाथी हुआ पागल।

  2. हाथी ने अपने महावत को गंभीर रूप से घायल किया।

  3. पुलिस और वन विभाग ने स्थिति को संभाला।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर क्षेत्र में हो रही विश्व प्रसिद्ध रामलीला के लिए गोसाई लालगंज आजमगढ़ से आये चार हाथियों में से एक रविवार सुबह मानसिक रूप से पागल हो गया। इस दौरान हाथी ने अपने ही महावत को घायल कर दिया।

महावत अभी एक हफ्ते पहले ही इन हाथियों से जुड़ा था महावत को स्थानीय लोगों ने तत्काल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया जहा से नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर में भेज दिया।

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वहीं दूसरी ओर पुलिस ने लंका पंचवटी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए एसीपी कोतवाली विजय बहादुर सिंह भी पहुंच गए।

वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए साथ अन्य महावत गन्ना देकर हाथी को शांत करते दिखायी दिए लेकिन 2 घंटे के अथक प्रयास के बावजूद भी हाथी पर नियंत्रण नही हो सका।

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