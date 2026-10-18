वाराणसी एयर शो में शामिल हुए वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर, काशी के आसमान में दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय वायु सेना का सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम आगामी 22, 24 व 25 अक्टूबर को काशी में होने वाले ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो का प्रमुख आकर्षण होगा। इसका आयोजन भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस भव्य हवाई प्रदर्शन में सारंग टीम अपनी शानदार हवाई कलाबाजियों और सटीक उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी।

सारंग टीम 2003 में स्थापित की गई थी। तब से न केवल देश में, बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। नमो घाट पर होने वाला यह हवाई प्रदर्शन वाराणसी के लोगों को सारंग टीम के अद्भुत हवाई करतबों को प्रत्यक्ष देखने का अवसर प्रदान करेगा।

पांच स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों (एएलएच) ध्रुव के साथ उड़ान भरने वाली यह टीम अपने समन्वित फार्मेशन और सटीक उड़ान कौशल के माध्यम से भारतीय वायु सेना की उच्च स्तरीय उड़ान दक्षता, अनुशासन, टीम भावना और व्यावसायिक उत्कृष्टता का परिचय देगी।

सारंग टीम स्वदेशी विमानन क्षमता का सशक्त प्रतिनिधित्व करती है और भारतीय वायु सेना के राजदूत के रूप में देश-विदेश में भारत की विमानन उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है। सेवा, नवाचार और राष्ट्रीय गौरव की भावना का उत्सव भी होगा।