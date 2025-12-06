वाराणसी के सारनाथ में सीमेंट लदी पिकअप के धक्के से तीन वाहन पलटे, क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ फरीदपुर गांव के सामने रिंग रोड पर शनिवार अपराह्न 3 बजे एक सीमेंट लदी पिकअप के धक्के से तीन वाहन रिंग रोड से 12 फीट गड्ढे में पलट गए। भगवान का शुक्र है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, केवल वाहनों को नुकसान पहुंचा है। तेज आवाज सुनकर और वाहनों को पलटते देख आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। इस बीच, पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, पलही पट्टी के आकाश राजभर चाँदमरी से सीमेंट लादकर रिंग रोड से होते हुए सदहा चौराहा की ओर तेजी से जा रहा था। जैसे ही वह फरीदपुर गांव के सामने पहुंचा, पिकअप असंतुलित होकर पहले अपने बाएं तरफ जा रहे कम्प्रेशर मशीन युक्त ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। इस ट्रैक्टर का चालक प्रमोद यादव पहले ही उतरकर भाग चुका था।

इसके बाद, चौबेपुर मुस्तफाबाद के अलिशाद अहमद और उसका दोस्त रोशन स्कार्पियो से पांडेयपुर से अपने गांव जा रहे थे। उन्होंने फरीदपुर गांव के सामने वाहन खड़ा कर लघुशंका करने का निर्णय लिया। इसी दौरान, पिकअप ने स्कार्पियो को भी जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप सहित तीनों वाहन रिंग रोड से 12 फीट नीचे पलट गए।