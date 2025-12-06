Language
    वाराणसी के सारनाथ में सीमेंट लदी पिकअप के धक्के से तीन वाहन पलटे, क्षतिग्रस्त

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    वाराणसी के सारनाथ में सीमेंट से भरी एक पिकअप ने तीन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे वे पलट गए और क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नह ...और पढ़ें

    हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ फरीदपुर गांव के सामने रिंग रोड पर शनिवार अपराह्न 3 बजे एक सीमेंट लदी पिकअप के धक्के से तीन वाहन रिंग रोड से 12 फीट गड्ढे में पलट गए। भगवान का शुक्र है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, केवल वाहनों को नुकसान पहुंचा है। तेज आवाज सुनकर और वाहनों को पलटते देख आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। इस बीच, पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।

    जानकारी के अनुसार, पलही पट्टी के आकाश राजभर चाँदमरी से सीमेंट लादकर रिंग रोड से होते हुए सदहा चौराहा की ओर तेजी से जा रहा था। जैसे ही वह फरीदपुर गांव के सामने पहुंचा, पिकअप असंतुलित होकर पहले अपने बाएं तरफ जा रहे कम्प्रेशर मशीन युक्त ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। इस ट्रैक्टर का चालक प्रमोद यादव पहले ही उतरकर भाग चुका था।

    इसके बाद, चौबेपुर मुस्तफाबाद के अलिशाद अहमद और उसका दोस्त रोशन स्कार्पियो से पांडेयपुर से अपने गांव जा रहे थे। उन्होंने फरीदपुर गांव के सामने वाहन खड़ा कर लघुशंका करने का निर्णय लिया। इसी दौरान, पिकअप ने स्कार्पियो को भी जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप सहित तीनों वाहन रिंग रोड से 12 फीट नीचे पलट गए।

    घटना के बाद, पिकअप का चालक आकाश राजभर मौके से भाग निकला। घटना की सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक राहुल यादव मौके पर पहुंचे और सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दों को फिर से उजागर किया है। स्थानीय निवासियों ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि रिंग रोड पर तेज गति से चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। सुरक्षा का ध्यान रखें।