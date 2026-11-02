दीपावली-छठ पर यात्रियों को बड़ी राहत: वाराणसी से 185 अतिरिक्त बसें, पहली बार दिल्ली के लिए सीधी सेवा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दीपावली और छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों को बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। त्योहारों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र से 12 दिनों तक 185 अतिरिक्त बसें चलाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि सामान्य दिनों में वाराणसी परिक्षेत्र से 146 बसों का संचालन किया जाता है। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती है।