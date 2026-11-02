मीरजापुर-वाराणसी सफर होगा आसान, भटौली-कछवां मार्ग का 16 करोड़ की लागत से होगा चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मीरजापुर और वाराणसी को जोड़ने वाले भटौली-कछवां मार्ग के चौड़ीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस काम के लिए किसानों की भूमि ली जा रही है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

देहात कोतवाली के जिवती गांव से लेकर कछवां तक लगभग चार मीटर मार्ग चौड़ा किया जा रहा है। मार्ग चौड़ा होने के बाद यह तीन से सात मीटर हो जाएगा। इस मार्ग का निर्माण आरके कंपनी मीरजापुर करा रही है।

मीरजापुर-वाराणसी की दूरी 20 किमी होगी कम यह मार्ग वर्तमान में सिंगल है, जिस पर छोटे वाहनों के आने जाने से जाम की स्थिति बनी रहती है। मीरजापुर से वाराणसी जाने के लिए यह सबसे बेहतर मार्ग है। इससे मीरजापुर-वाराणसी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, जो 20 किलोमीटर कम हो जाएगी।

इसके बनने से मीरजापुर, वाराणसी के अलावा गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ व गोरखपुर जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि मीरजापुर या विंध्याचल आने वाले लोगों को मीरजापुर-औराई मार्ग से वाराणसी या अन्य जिलों में जाने पर 70 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है।