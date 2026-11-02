मीरजापुर में मुआवजे की दरों पर भवन स्वामियों ने उठाए सवाल, व्यावसायिक सर्किल रेट से भुगतान की मांग

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। एनएच-7 फोरलेन से टेकौर होते हुए चुनार तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय तक जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण से प्रभावित भवन स्वामियों की क्षतिपूर्ति दरों के निर्धारण को लेकर सोमवार को तहसील सभागार में बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रभावित भवन स्वामियों ने मुआवजे की गणना में सामान्य दर अपनाए जाने पर आपत्ति जताई।

प्रभावितों ने कहा कि आवासीय परिसर में दुकान संचालित होने पर भी रजिस्ट्री के समय संबंधित भूमि का सर्किल रेट व्यावसायिक श्रेणी के अनुसार लिया जाता है, जबकि मुआवजे की गणना सामान्य दर से की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पंजीकरण के समय व्यावसायिक दर लागू होती है तो क्षतिपूर्ति देते समय सामान्य दर क्यों अपनाई जा रही है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर इसका निवारण कराया जाएगा।