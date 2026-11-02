करछना-मीरजापुर रेलखंड पर ‘कवच 4.0’ शुरू, अब कोहरे में भी दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर सुरक्षित दौड़ेंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों का सफर अब और अधिक सुरक्षित हो गया है। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने करछना से मीरजापुर के बीच 69.5 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर स्वदेशी आटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ''कवच 4.0'' की सफल कमीशनिंग कर दी है। इसके साथ ही एनसीआर में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली का दायरा बढ़कर 785 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है।

यह प्रणाली ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगा देती है सर्दियों के मौसम में घने कोहरे के चलते अक्सर ट्रेनों की रफ्तार थम जाती है और हादसों की आशंका बढ़ जाती है। कवच 4.0 प्रणाली खराब मौसम और शून्य दृश्यता में भी लोको पायलट को सिग्नल की सटीक जानकारी देती है। यदि किसी कारणवश लोको पायलट लाल सिग्नल पार करता है या निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज चलता है, तो यह प्रणाली तुरंत सक्रिय होकर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगा देती है।