वंदे भारत ट्रेन में छूटा दिल्ली के कारोबारी के 9.97 लाख रुपये, RPF प्रयागराज ने जांच-पड़ताल के बाद लौटाया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नई दिल्ली से प्रयागराज आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में 9.97 लाख की नकदी से भरा ब्रीफकेस भूलकर यात्री नीचे उतर गया। गनीमत रही कि ब्रीफकेस आरपीएफ को मिल गया। आयकर विभाग की गहन जांच और अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद सोमवार को रुपये यात्री को सौंप दिए।

प्रयागराज जंक्शन पर उतरे, रुपये से भरा ब्रीफकेस भूले घटना 18 जुलाई 2026 की है। नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22436) के कोच ई-वन में पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर (51 जी ब्लाक) निवासी राजेश बजाज यात्रा कर रहे थे। प्रयागराज जंक्शन पर उतरते समय वह जल्दबाजी में रुपये से भरा अपना ब्रीफकेस भूल गए।

आरपीएफ रामबाग पोस्ट की टीम ने बरामद किया प्रयागराज जंक्शन से वाराणसी के लिए ट्रेन रवाना हुई तो एस्कार्ट ड्यूटी में तैनात आरपीएफ रामबाग पोस्ट की टीम ने लावारिस ब्रीफकेस देखा। सुरक्षा के मद्देनजर जब उसे खोला गया तो उसमें नोटों की गड्डियां देख जवान हैरान रह गए। गिनने पर रकम 9.97 लाख रुपये निकली।

इधर यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन पर बैग छूटने की शिकायत दर्ज कराई।