एमएलसी चुनाव 2026 की मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई, प्रयागराज में छह कंप्यूटर ऑपरेटरों पर FIR

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। समाजवादी पार्टी की ओर से इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन की मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद मामला पकड़ में आ गया है। प्रारंभिक छानबीन के आधार पर मतदाता सूची में त्रुटि का आरोप कंप्यूटर आपरेटरों पर लगाया गया है। छह आपरेटरों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मतदाता सूची में गड़बड़ी कैसे हुई थी? विस्तृत जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आखिरकार मतदाता सूची में गड़बड़ी कैसे हुई थी? यह महज तकनीकि दिक्कत के कारण हुई या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कुल कितने मतदाताओं के नाम और उनके पिता के नाम में गड़बड़ी हुई थी।

इनके खिलाफ एफआईआर इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन की मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में छह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। सदर तहसील के राजस्व निरीक्षक लालजी पाठक की तहरीर पर कर्नलगंज पुलिस ने वीआरसी आपरेटर उमेश चंद्र शर्मा, उत्तरी विधानसभा की मनुकुमारी, पश्चिम विधानसभा के अंकित कुमार, शशिकुमार व अमन सिंह, अमित कुमार को नामजद किया गया है।