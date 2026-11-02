प्रयागराज जीआरपी ने बरामद किए 50 लाख कीमत के मोबाइल, 110 एंड्राइड व आईफोन यात्रियों को सौंपे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के छूटे व गुम हुए मोबाइलों को खोजने में प्रयागराज जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। दूसरे जिलों व राज्यों में मोबाइलों को ट्रेस कर लगभग 50 लाख रुपये कीमत के 110 एंड्राइड व आईफोन बरामद कर यात्रियों को सुपुर्द किए गए।

सोमवार को जीआरपी थाने में हरियाणा, बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों से पहुंचे यात्रियों को जब उनके खोए हुए फोन सौंपे गए, तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। हरियाणा के हिसार के रहने वाले विकास ने बताया कि 'महाकुंभ के दौरान यात्रा में फोन खो गया था, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। जब जीआरपी से फोन मिलने की सूचना आई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ।'