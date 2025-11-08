'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम, चार चरणों में होगा समारोह

जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चार चरणों में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर को भव्यता पूर्ण ढंग से मनाया जाएगा।

कुलसचिव डा. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि कार्यक्रम का प्रथम चरण (शुभारंभ सप्ताह) सात से 14 नवम्बर तक, द्वितीय चरण (गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के साथ) 19 से 26 जनवरी 2026 तक, तृतीय चरण (हर घर तिरंगा- 2026 के साथ) सात से 15 अगस्त 2026 तक एवं चतुर्थ चरण (समापन सप्ताह) एक से सात नवम्बर 2026 तक आयोजित होगा।