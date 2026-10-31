साढ़े 9.30 घंटे में वाराणसी से दिल्ली: 180 kmph स्पीड और 16 कोच, क्या है वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का किराया?

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। यूपी को आज एक और सौगात रेलमंत्री देने जा रहे हैं। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एक दिनी दौरे पर शनिवार को काशी आएंगे और वह वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। शाम चार बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत को हरीझंडी दिखाने का कार्यक्रम है। यह ट्रेन रात 20:50 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 5.55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। आइये जानते हैं इस ट्रेन की कुछ खासियतें।

लंबी दूरी की रात की यात्रा को अत्यधिक सुरक्षित, आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। पूरी ट्रेन में कुल 16 वातानुकूलित कोच होंगे, जिनमें 11 कोच थर्ड एसी, 4 कोच सेकंड एसी और 1 कोच फर्स्ट एसी का शामिल है।

823 यात्री सफर का आनंद उठा सकेंगे ट्रेन में एक साथ कुल 823 यात्री सफर का आनंद उठा सकेंगे। यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान थकान न हो, इसके लिए कोचों में बेहतर कुशन वाली आरामदायक बर्थ और आधुनिक सस्पेंशन प्रणाली लगाई गई है, जिससे झटके और शोर न्यूनतम स्तर पर रहते हैं।

ट्रेन में स्वदेशी 'कवच' ट्रेन को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के अनुसार तैयार किया गया है। ट्रेन में स्वदेशी 'कवच' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो स्वचालित रूप से ट्रेन की सुरक्षा और टक्कर रोकने में मददगार है।

ये होगा समय गाड़ी संख्या 27421 (वाराणसी से नई दिल्ली): यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन से प्रतिदिन (नियत दिनों पर) रात्रि 20:50 बजे (रात 8:50 बजे) प्रस्थान करेगी और विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से होते हुए अगले दिन सुबह 06:10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 27422 (नई दिल्ली से वाराणसी): वापसी की दिशा में यह ट्रेन नई दिल्ली से रात्रि 9:40 बजे चलकर अगले दिन सुबह 07:10 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। 760 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ओवरनाइट ट्रेन वाराणसी और नई दिल्ली के बीच लगभग 760 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ओवरनाइट ट्रेन मुख्य रूप से प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर ठहराव लेगी। ट्रेन का प्राथमिक अनुरक्षण कार्य वाराणसी जंक्शन पर किया जाएगा, जबकि सेकेंडरी मेंटेनेंस नई दिल्ली स्टेशन पर होगी। इसके अलावा, मार्ग में पड़ने वाले प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर ट्रेन में वाटरिंग (पानी भरने) की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।