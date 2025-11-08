Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर के विंध्याचल स्टेशन पर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ स्वागत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:43 AM (IST)

    मीरजापुर के विंध्याचल स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने तालियां और नारे लगाकर खुशी जताई। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन के सुगम परिचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुबह दस बजकर 25 मिनट पर विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। वाराणसी से खजुराहो को जाने वाली आठ कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शनिवार को सुबह दस बजकर 25 मिनट पर विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।

    यह पहली ऐसी ट्रेन है जिसका ठहराव जनपद में हो रहा है। ट्रेन पांच मिनट स्टेशन पर रुकी। इस दौरान छात्र-छात्राएं व विशिष्ट जन सवार हुए। इसके बाद आगे के लिए रवाना हो गई। इस दौरान ट्रेन को प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्या सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के साथ ही जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा सहित रेलवे, पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।