अमेरिकी राजदूत दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में बने दर्शक, एक्स पर लिखा- वाराणसी, तुमने मेरी आत्मा को छू लिया

इसके दूसरे दिन एरिक गार्सेटी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा करते हुए गंगा आरती की सराहना की। उन्होंने लिखा, ‘दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती सिर्फ एक समारोह से कहीं ज्यादा थी, यह इस बात की एक खूबसूरत याद दिलाती है कि परंपराएं हमें कैसे आकार देती हैं। नदी पर प्रतिबिंबित रोशनी और रात में गूंजती घंटियों की आवाज़ एक अविस्मरणीय माहौल बनाती है। वाराणसी, तुमने मेरी आत्मा को छू लिया है’।

The Ganga Aarti at Dashashwamedh Ghat was more than just a ceremony; it was a beautiful reminder of how tradition shapes us. The lights reflecting on the river and the sound of bells echoing in the night create an unforgettable atmosphere. Varanasi, you’ve touched my soul. pic.twitter.com/5Hce3f3v6V