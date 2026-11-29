जागरण संवाददाता, वाराणसी। हवा की दिशा बदलने से तापमान में गिरावट का क्रम थमने के आसार हैं। सतह पर चल रही शुष्क और ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं की दिशा बदलकर पुरवा होने से तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि पुरवा हवाओं के प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिससे कोहरे का घनत्व बढ़ सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश के तराई क्षेत्रों और पूर्वांचल के कुछ जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। सुबह के समय प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर रह सकता है।