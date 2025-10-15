उज्ज्वला योजना में यूपी में मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का शुभारंभ

जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण की सब्सिडी अभियान का शुभारम्भ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा लोकभवन सभागार, लखनऊ से 15 अक्टूबर 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के सर्किट हाउस स्थित मीटिंग हाल में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के 150 लाभार्थियों को निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण की सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, वाराणसी पूनम मौर्या ने कहा कि यह योजना गरीब महिलाओं के लिए एक उपहार है। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार हमेशा से ही कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्यरत है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना से गरीब महिलाओं के जीवन में काफी सहूलियत आई है।

विधायक, पिण्डरा प्रतिनिधि पवन कुमार सिंह और जिला समन्वयक, उज्ज्वला योजना सतीश कुमार ने भी लाभार्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण बल्लभ सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 249259 उज्ज्वला कनेक्शन जारी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी लाभार्थियों को दो निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल का वितरण किया जाएगा।