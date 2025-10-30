Language
    बनारस में होटल से फरार हैं दो रस‍ियन युवत‍ियां, पुल‍िस के ब‍िछाए जाल से भी बच न‍िकलीं

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    वाराणसी के एक होटल में पुलिस ने देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापे के दौरान चार युवतियों को हिरासत में लिया गया, जबकि दो रूसी युवतियां खिड़की से भाग निकलीं। होटल में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि होटल में ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से युवतियां बुलाई जाती थीं। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और फरार युवतियों की तलाश जारी है।

    वाराणसी में होटल से दो रस‍ियन युव‍त‍ियां फरार हो गई हैंं। - प्रतीकात्‍मक फोटो

    जागरण संवाददाता वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र स्थित होटल शरीन इन टाउन सिटी में कैंट पुलिस ने छापेमारी कर देह व्‍यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई के दौरान होटल के विभिन्न कमरों से चार युवतियों को हिरासत में लिया गया, जबकि दो रस‍ियन युवतियां खुद को कमरे में बंद कर खिड़की के रास्ते बगल के मकान से फरार हो गईं।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। इसी आधार पर डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार के निर्देशन में एडीसीपी नीतू कादयान, एसीपी नितिन तनेजा और इंस्पेक्टर कैंट शिवाकांत मिश्रा की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की।

    जब पुलिस एक कमरे में पहुंची, तो वहां दो रस‍ियन युवतियां मौजूद थीं। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस ने उन्हें बाहर आने के लिए समझाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की खुली मिली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों वहां से भाग निकलीं।

    होटल में मौजूद चार अन्य युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनमें तीन कोलकाता और एक दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि वे एजेंट के माध्यम से बुकिंग पर वाराणसी आई थीं और होटल की गाड़ी ने उन्हें स्टेशन से रिसीव किया था। सभी को देव दीपावली तक वाराणसी में रहना था। उनके अनुसार, 2 नवंबर को कुछ विदेशी युवतियां और आने वाली थीं।

    पुलिस ने होटल में फोरेंसिक टीम को बुलाकर कमरों से फिंगरप्रिंट सैंपल लिए हैं। रशियन युवतियों के कमरे से मिले साक्ष्यों के आधार पर उनकी पहचान और वीजा संबंधी जानकारी जुटाई जा रही है।

    जांच में यह सामने आया है कि होटल में देशी और विदेशी ग्राहकों के लिए ऑन डिमांड युवतियां बुलाने का नेटवर्क संचालित था। ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग करते थे और लगभग 70 प्रतिशत भुगतान एडवांस में किया जाता था।

    होटल की मुख्य संपत्ति के मालिक सुमित शरीन हैं, जिन्होंने होटल का एग्रीमेंट दशमीत सिंह से किया था। इसके बाद होटल अमन राय को किराए पर दिया गया, जिन्होंने ओयो के साथ टाईअप कर होटल शरीन इन को “टाउन सिटी” नाम से संचालित किया। छापेमारी के दौरान उमेश यादव, जो मैनेजर था, मौके से फरार हो गया।

    पुलिस ने ट्रेवल डेस्क के संचालक शिवम शर्मा समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ एसीपी कैंट की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होटल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।

    डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि रशियन युवतियों के फरार होने की फुटेज पुलिस को मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। एडीसीपी नीतू कादयान ने कहा कि होटल में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। पुलिस की कई टीमें विदेशी युवतियों की पहचान और उनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं।