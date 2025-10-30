Language
    वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए टनल निर्माण शुरू

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार के लिए टनल का निर्माण शुरू हो गया है। रघुनाथपुर गांव के पास खुदाई का काम शुरू हो गया है। एनएचएआई इसे कलात्मक रूप देगा, जिसमें 3डी लाइटिंग वाले पेड़ लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए एचडी कैमरे लगाए जाएंगे और दीवारों पर काशी की संस्कृति दर्शाने वाली पेंटिंग बनाई जाएंगी। टनल के ऊपर एक ओवरब्रिज भी बनेगा।

    एनएचएआइ इसे कला और प्रकृति के मिश्रण से एक अनूठा स्वरूप देना चाहता है।

    जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए टनल निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूरा रघुनाथपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास से टनल निर्माण के लिए खोदाई का कार्य शुरू हो गया है। एनएचएआइ इसे कला और प्रकृति के मिश्रण से एक अनूठा स्वरूप देना चाहता है।

    इसके लिए 3डी लाइटिंग वाले कृत्रिम पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में, 3डी लाइटिंग तकनीक का उपयोग करके पेड़ों के आकार और पैटर्न को और भी आकर्षक बनाया जाएगा। एचडी कैमरों से पूरे टनल की निगरानी की जाएगी। टनल के प्रवेश द्वार पर एक विशिष्ट चिह्न बनाया जाएगा।

    जिससे यह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक आकर्षण बन सकता है। इसके अलावा टनल के दीवारों पर थ्री डी पेंटिंग भी बनाई जाएगी, जो काशी की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करेगी। इसके निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च होंगे जो टनल निर्माण के खर्च के अतिरिक्त होंगे।

    सूत्रों के अनुसार जितना खर्च टनल के निर्माण में होगा लगभग उतना ही खर्च इसे सजाने संवारने में भी होगा। एनएचएआइ का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह देश में सबसे अलग तरह का प्रोजेक्ट है इसको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए एनएचएआइ कई योजनाएं बना रही है। विदित हो कि वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 490 मीटर टनल का निर्माण किया जा रहा है।

    इसके लिए एनएच 31 को 2.9 किमी डायवर्ट किया जा रहा है। टनल निर्माण की जिम्मेदारी गुरुग्राम की कंपनी कालूवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिली है। कंपनी के अधिकारी पिछले तीन महीने से बाबतपुर क्षेत्र में डेरा डाल कर कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

    बरसात के कारण काम शुरू करने में देरी भी हुई लेकिन दो दिन से काम शुरू हो गया है। अभी खुदाई का कार्य शुरू हुआ है। लगभग दस मीटर गहरी खोदाई होगी। टनल की छत की दो मीटर मोटी ढलाई होगी जिससे बोइंग विमान आसानी से लैंडिंग और टेक आफ हो सके। इसके अलावा आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल बंकर के रूप मे भी किया जा सकेगा।

    बाबतपुर बसनी मार्ग पर बनेगा ओवर ब्रिज

    टनल के बीच में बाबतपुर बसनी रोड आ रहा जिसको ओवर ब्रिज बनाकर क्रास किया जाएगा। हालांकि यह ओवर ब्रिज मात्र 50 मीटर ही लंबा होगा और इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होगी। चूंकि टनल गहराई में होगी और उसके ऊपर ब्रिज होगा जो वर्तमान सड़क के बराबर या इससे थोड़ा ऊंचा होगा। बाबतपुर चौराहे से बसनी जाने वाले लोगों को ब्रिज का एहसास भी नहीं होगा।