वाराणसी से धर्म बदलकर युवती को भगा ले जाने वाला ट्रक चालक धराया, गया जेल

जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। इंस्‍टाग्राम पर धर्म व नाम बदल फर्जी आईडी बना युवती को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने वाला ट्रक चालक नसीम बुधवार को मेंहदीगंज अंडरपास के निकट से पुलिस के हत्थे लग गया। चालक को उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया।

मिर्जामुराद थानाप्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार ट्रक चालक नसीम सीतापुर जिले के खैराबाद थानांतर्गत पंडित पुरवा का निवासी हैं। ट्रक चालक इंस्‍टाग्राम पर हिन्दू बन अजय नाम से फर्जी आईडी बनाया है। इंस्‍टाग्राम के जरिए मिर्जामुराद थाना के खजुरी पुलिस चौकी अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव निवासिनी 18 वर्षीया युवती से मैसेज पर बातचीत करने लगा। दोनों के बीच प्यार बढ़ा। इसके बाद शादी करने का झांसा देकर अपने को हिन्दू बताते हुए बीते 29 अगस्त को युवती को अपने साथ भगा ले गया और शादी कर लिया।