    वाराणसी में नाइट क्लब की पांचवीं मंजिल से गिरे ट्रांसपोर्टर की मौत, दोस्‍त लापता, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर सूरज सिंह की नाइट क्लब से गिरने से मौत हो गई। घटना से पहले उसका क्लब में झगड़ा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक का दोस्त बबलू घटना के बाद से लापता है, जिससे मामला और उलझ गया है। पुलिस जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा थानांतर्गत मलदहिया क्षेत्र स्थित विनायक प्लाजा की पांचवीं मंजिल से गिरे ट्रांसपोर्टर सूरज सिंह (30) की मौत हो गई। शनिवार की देर रात इस घटना से पूर्व माई टेबल नामक नाइट क्लब में उसके साथ झगड़ा भी हुआ था

    । मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    मिली जानकारी के अनुसार पिशाच मोचन के रमाकांत नगर कॉलोनी (मूल रूप से बिहार स्थित मधेपुरा) निवासी सूरज सिंह पुत्र स्व. अजय सिंह अपने दोस्त बबलू शाह के साथ पार्टी करने माई टेबल रेस्टोरेंट गया था।

    शराब पीने के बाद डांस फ्लोर पर नाचने को लेकर उसका किसी से झगड़ा हो गया। जिसके बाद बाउंसरों ने उसे पकड़ कर बाहर निकाल दिया। देर रात 1.10 बजे के करीब सूरज सिंह क्लब की पांचवीं मंजिल से नीचे गिर गया।

    घटना से अनजान परिजनों को सुबह छह बजे सूचना मिली। घटना के बाद मृतक का दोस्त बबलू अब तक लापता है। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। सिगरा थाने पहुंचे भाई बादल सिंह ने घटना के पीछे हत्या का आरोप लगाया।

    इस बाबत पुलिस को लिखित तहरीर दी। बबलू ने बताया कि रामकटोरा क्षेत्र में सूरज का विंध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट है। इस व्यवसाय से लगभग दस लोगों का परिवार चलता है। इसलिए उसका भाई आत्म हत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता। सिगरा पुलिस के अनुसार मामले की जांच चल रही है।