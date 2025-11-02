जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा थानांतर्गत मलदहिया क्षेत्र स्थित विनायक प्लाजा की पांचवीं मंजिल से गिरे ट्रांसपोर्टर सूरज सिंह (30) की मौत हो गई। शनिवार की देर रात इस घटना से पूर्व माई टेबल नामक नाइट क्लब में उसके साथ झगड़ा भी हुआ था

। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पिशाच मोचन के रमाकांत नगर कॉलोनी (मूल रूप से बिहार स्थित मधेपुरा) निवासी सूरज सिंह पुत्र स्व. अजय सिंह अपने दोस्त बबलू शाह के साथ पार्टी करने माई टेबल रेस्टोरेंट गया था। शराब पीने के बाद डांस फ्लोर पर नाचने को लेकर उसका किसी से झगड़ा हो गया। जिसके बाद बाउंसरों ने उसे पकड़ कर बाहर निकाल दिया। देर रात 1.10 बजे के करीब सूरज सिंह क्लब की पांचवीं मंजिल से नीचे गिर गया।

घटना से अनजान परिजनों को सुबह छह बजे सूचना मिली। घटना के बाद मृतक का दोस्त बबलू अब तक लापता है। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। सिगरा थाने पहुंचे भाई बादल सिंह ने घटना के पीछे हत्या का आरोप लगाया।