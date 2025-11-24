जौनपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर युवक की जान गई
जौनपुर में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहाँ एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस मृतक की पहचान करने और घटना की परिस्थितियों की जांच करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रही है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। वाराणसी- जफराबाद रेल प्रखंड पर रविवार देर शाम को करीब 26 वर्षीय एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। एसआई विश्वनाथ सिंह ने बताया कि मामला जीआरपी का है।
पहले युवक की शिनाख्त नही हो पायी थी, बाद मे युवक की शिनाख्त हुई। परिजनों के अनुसार मृत युवक क्षेत्र बनपुरवा रेहटी गांव का निवासी सुमित दुबे मानसिक रूप से काफी समयबीमार था।
घर से शाम को कुछ देर में वापस आने की बात कहकर निकला था, किन्तु वापस नहीं लौटा। रेल प्रखंड पर उसका शव मिला। परिजनों ने बताया कि वह अविवाहित था। वहीं मौत के बाद जानकारी होने के बाद स्वजन में कोहराम मच गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।