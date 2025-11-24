जौनपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर युवक की जान गई

जागरण संवाददाता, जौनपुर। वाराणसी- जफराबाद रेल प्रखंड पर रविवार देर शाम को करीब 26 वर्षीय एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। एसआई विश्वनाथ सिंह ने बताया कि मामला जीआरपी का है।

पहले युवक की शिनाख्त नही हो पायी थी, बाद मे युवक की शिनाख्त हुई। परि‍जनों के अनुसार मृत युवक क्षेत्र बनपुरवा रेहटी गांव का निवासी सुमित दुबे मानसिक रूप से काफी समयबीमार था।

घर से शाम को कुछ देर में वापस आने की बात कहकर निकला था, किन्तु वापस नहीं लौटा। रेल प्रखंड पर उसका शव मिला। पर‍िजनों ने बताया क‍ि वह अविवाहित था। वहीं मौत के बाद जानकारी होने के बाद स्वजन में कोहराम मच गया।