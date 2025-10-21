यूपी में दीपावली की पूजा करते समय करंट लगने से दुकानदार की मौत, 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
मिर्जामुराद के कछवां रोड पर दीपावली की पूजा करते समय एक दुकानदार, मुन्ना बिंद, की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचित किए अंतिम संस्कार कर दिया। मुन्ना बिंद की दुकान पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया और दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं।
जागरण संवाददाता, मिर्जामुराद। कछवां रोड के पास सोमवार की रात दुकान में दीपावली की पूजा करते समय करंट लगने से मुन्ना बिंद (45) दुकानदार की मौत हो गई। स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बगैर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मुन्ना को दो पुत्र व एक पुत्री हैं।
मिर्जामुराद थानांतर्गत ठटरा गांव (कछवां रोड) निवासी स्व.केदार बिंद के दो पुत्रों में छोटा पुत्र मुन्ना बिंद की घर से कुछ दूरी पर कछवां-कपसेठी मार्ग के किनारे सुपर इलेक्ट्रानिक नाम की इलेक्ट्रिक दुकान है। स्वजन के मुताबिक पत्नी मुन्नी ने देर शाम पति को घर आने के लिए मोबाइल फोन किया तो मुन्ना ने दुकान में पूजा कर थोड़ी देर में घर आने की बात कही।
इससे बाद रात होने पर पत्नी ने जब मोबाइल मिलाया तो फोन नहीं उठा। भतीजा रतन दुकान पर आया तो देखा कि मुन्ना भूमि पर गिरे पड़े हैं। जब उठाने का प्रयास किया तो करंट का झटका लगा। इसके बाद बिजली आपूर्ति बंद की तो देखा कि हाथ के पास तार सटा था।
स्वजन आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। दुकानदार के मौत की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। दीपावली पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं। पत्नी रोते-रोते बेसुध हो गई थी। बच्चे भी रोते-बिलखते रहे।
