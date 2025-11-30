Language
    वाराणसी में रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र में सोनबरसा गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। खेमापुर गांव की माधुरी देवी दोना पत्तल कारखाने में काम करने जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। वाराणसी से भदोही जा रही ट्रेन के बाद दूसरी ट्रैक पर आई ट्रेन की चपेट में वह आ गई। 

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और परिवार में मातम छाया है।

    जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। जंसा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के सामने रविवार सुबह 9बजे रेलवे ट्रैक पार करते समय एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई।

    मिली जानकारी के अनुसार खेमापुर गांव की रहने वाली माधुरी देवी रोज की तरह रेलवे ट्रैक पार कर सोनबरसा गांव स्थित एक दोना पत्तल कारखाने में काम करने जा रही थी।

    इसी दौरान वाराणसी से भदोही की तरफ जा रही ट्रेन के गुजरने के तुरंत ही दूसरी ट्रैक पर भदोही से वाराणसी की जा रही तेज रफ्तार ट्रेन आ गईं। जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका दो पुत्रों की मां बताई जाती है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।