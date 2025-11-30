वाराणसी में रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। जंसा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के सामने रविवार सुबह 9बजे रेलवे ट्रैक पार करते समय एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार खेमापुर गांव की रहने वाली माधुरी देवी रोज की तरह रेलवे ट्रैक पार कर सोनबरसा गांव स्थित एक दोना पत्तल कारखाने में काम करने जा रही थी।

इसी दौरान वाराणसी से भदोही की तरफ जा रही ट्रेन के गुजरने के तुरंत ही दूसरी ट्रैक पर भदोही से वाराणसी की जा रही तेज रफ्तार ट्रेन आ गईं। जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।