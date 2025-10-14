सोनभद्र में खेत की जोताई के दौरान 30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर, दबकर चालक की मौत
सोनभद्र के चंचलिया गांव में खेत जोतते समय ट्रैक्टर पलटने से 35 वर्षीय केशव की दुखद मौत हो गई। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे गिरा, जिससे चालक उसके नीचे दब गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।
जागरण संवाददाता, जुगैल (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के चंचलिया गांव में मंगलवार की सुबह खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कई पलटनी खाते हुई लगभग तीस फीट नीचे गिर गया।
इसमें चालक चंचलिया गांव निवासी 35 वर्षीय केशव की दब कर मौके पर ही मौत हो गई। वह सुबह अपने भाई का ट्रैक्टर कल्टीवेटर के साथ लेकर घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर गांव में ही एक किसान का खेत जोतने के लिए गया हुआ था।
खेत की जुताई करने के दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पांच से सात पलटनी खाने के बाद नीचे गिर गया। ट्रैक्टर का चारो चक्का ऊपर हो गया। नीचे चालक दब गया।
जिसके खेत की जोताई हो रही था, उसने घटना देख शोरगुल मचाया। तब ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हए और ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक को निकाला। हालांकि तब तक चालक केशव की मौत हो गई।
चालक के सीने व सिर में गंभीर चोट लगी थी। ग्रामीणों ने ही 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के दो तीन बच्चे हैं।
मृतक गांव में ही मजदूरी कर अपना व परिवार का भरण पोषण करता था। अपने पिता से अलग रह कर परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।