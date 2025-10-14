Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में खेत की जोताई के दौरान 30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर, दबकर चालक की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    सोनभद्र के चंचलिया गांव में खेत जोतते समय ट्रैक्टर पलटने से 35 वर्षीय केशव की दुखद मौत हो गई। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे गिरा, जिससे चालक उसके नीचे दब गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।

    prefferd source google
    Hero Image

    शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण, ट्रैक्टर हटाने पर मृत मिला चालक।

    जागरण संवाददाता, जुगैल (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के चंचलिया गांव में मंगलवार की सुबह खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कई पलटनी खाते हुई लगभग तीस फीट नीचे गिर गया।

    इसमें चालक चंचलिया गांव निवासी 35 वर्षीय केशव की दब कर मौके पर ही मौत हो गई। वह सुबह अपने भाई का ट्रैक्टर कल्टीवेटर के साथ लेकर घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर गांव में ही एक किसान का खेत जोतने के लिए गया हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खेत की जुताई करने के दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पांच से सात पलटनी खाने के बाद नीचे गिर गया। ट्रैक्टर का चारो चक्का ऊपर हो गया। नीचे चालक दब गया।

    जिसके खेत की जोताई हो रही था, उसने घटना देख शोरगुल मचाया। तब ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हए और ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक को निकाला। हालांकि तब तक चालक केशव की मौत हो गई।

    चालक के सीने व सिर में गंभीर चोट लगी थी। ग्रामीणों ने ही 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के दो तीन बच्चे हैं।

    मृतक गांव में ही मजदूरी कर अपना व परिवार का भरण पोषण करता था। अपने पिता से अलग रह कर परि‍वार का जीविकोपार्जन कर रहा था।