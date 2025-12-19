वाराणसी में एक्सपो में वैश्विक पर्यटन-व्यापार का मिला फलक, 700 करोड़ निवेश की बनी पृष्ठभूमि

जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) की अगुवाई में आयोजित इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हास्पिटैलिटी एक्सपो का शुभारंभ शनिवार को शिव के अभिषेक रुद्राभिषेक से शुरू हुआ और प्रकाश के विज्ञान ज्योतिष के मार्ग दर्शन से फलीभूत हुआ। एक्सपो को अंतरराष्ट्रीय फलक मिला तो वहीं संस्कृति व कला की राजधानी काशी की ख्याति भी बढ़ी। दो दिनी एक्सपो के अंतिम दिन शुक्रवार को सौ से अधिक लगे स्टालों पर करोड़ों रुपये का कारोबार हुआ तो वहीं होटल, मेडिकल टूरिज्म समेत अन्य क्षेत्र में लगभग सात सौ करोड़ रुपये के निवेश की पृष्ठभूमि भी बनी है। अब यूपी इन्वेस्ट के सौजन्य से इसको जमीन पर साकार करने की बारी होगी।

होटल ताज के दरबार हाल में आयोजित एक्सपो के दौरान सह आयोजक इन्वेस्ट यूपी के सौजन्य से होटल अंतरराष्ट्रीय निवेश एवं संयुक्त उपक्रमों की संभावना पर आयोजित सेमिनार क्रांस बार्डर-सिनर्जी में जापान, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका एवं बुर्किना फासो से आए प्रतिष्ठित विदेशी प्रतिनिधिमंडल व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने भारत और उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं की तस्वीर रखी।

जापान के इकोनामिक काउंसलर जिरो कोडेरा ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ,पर्यटन के क्षेत्रों में भारत-जापान व्यापार एवं निवेश सहयोग पर जोर दिया। बताया कि हाल के वर्षों में भारत से जापान आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ी है। जापान में भारतीय भोजन एवं मसालों की विशेष लोकप्रियता है।

जेट्रो और जेसीसीआइआइ जैसी संस्थाएं भारत-जापान व्यापार को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। गुयाना के उच्चायुक्त धरम कुमार सीराज ने नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल हेल्थ, तकनीकी उन्नयन, स्वास्थ्य पर्यटन, पावर सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं ईको-टूरिज्म में निवेश की संभावनाओं को साझा किया। ब्रिज निर्माण में फारेन पार्टनर की जरूरत भी रखी।

दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट सक्रेटरी खातुत्शेलो थगवाना व बुर्किना फासो के मिनिस्टर काउंसलर क्रिश्चियन डिडलियर यिओडुआ जिंगुए क्वाटारा ने पर्यटन विकास की संभावनाओं को रेखांकित किया। सवाल-जवाब सत्र में उद्यमियों ने विदेशी डेलीगेट्स से निवेश को लेकर जिज्ञासाएं भी रखीं।

आइआइए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने स्वागत, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने एमओयू का प्रस्ताव रखा। सेमिनार में आइआइए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी, महासचिव दीपक कुमार बजाज, उपाध्यक्ष राजीव बंसल तथा निर्वाचित सीईसी सदस्य राजेश भाटिया उपस्थित रहे। संचालन अनिल के. जादोजिया, राष्ट्रीय सचिव अनुपम देवा ने आभार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने स्वागत किया।

ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, मार्ग दिखाता है आइआइए की ओर से आयोजित ज्योतिष सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि ज्योतिष कर्म को आगे बढ़ाने की नींव रखता है। जीवन में दो ही सत्य है। उजाला और अंधेरा। उजाले में काम करना ही ज्योतिष के साथ चलना होता है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष चंद्रमौलि उपाध्याय ने कहा कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, मार्ग दिखाता है। इस सम्मेलन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय व संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग से जुड़े विद्वतजनों ने ज्योतिष के ज्ञान-विज्ञान को रखते हुए यह जीवन में कैसे मार्ग दर्शन करता है, विस्तार से जानकारी दी।

एक्सपो में पहुंच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आइआइए के एक्सपो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे। उन्होंने ज्योतिष सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद स्टालों को देखा। उत्पादों को सराहा। इस दौरान उन्होंने कारोबारियों का हौसला बढ़ाया। कहा कि वाराणसी की कला की कोई सानी नहीं है। आप इसके अगुआ है।