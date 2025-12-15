Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में पिकअप पर गोवंश ले जाते समय गौतस्कर का सरगना समेत तीन गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    वाराणसी में लंका पुलिस ने तीन अंतर्राज्यीय गौतस्कर सरगना को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 गोवंश और दो वाहन बरामद हुए हैं। सरगना पुलिस से बचने के लिए ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे स्कॉर्पियो से रेकी करते थे और पिकअप से गाय-बछड़े बिहार बॉर्डर तक ले जाते थे।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका पुलिस ने तीन अंतर्राज्यीय गौतस्कर सरगना को  गिरफ्तार किया है जिनके पास से 4 गोवंश दो वाहन भी बरामद हुए हैं। जिसमें सरगना पुलिस से बचने के लिए स्कॉर्पियो वाहन से भी तस्करी करता था। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि मिशन चक्रव्यूह के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ डाफी क्षेत्र के लौटूवीर अंडरपास से मलहिया सर्विस लेन पर चेकिंग कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर महिंद्रा पिकअप और बिना नंबर की सफेद वाहन को पकड़ा जिसमें चार गोवंश बरामद हुए। पकड़े गए आरोपितों में अभिषेक यादव मिसिरपुर, थाना रोहनिया, विजय यादव उर्फ टिल्लू, छिमिया घाना मुगलसराय, चंदौली तथा मोहम्मद अफरोज शाह सुल्तानपुर रामनगर का रहने वाला है।

    पुलिस की पूछताछ में आरोपित अभिषेक ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए स्कॉर्पियो से रेकी करते थे और पिकअप से गाय-बछड़े लादकर बिहार बॉर्डर तक ले जाते थे। वहां से अच्छे पैसे मिलते थे जिससे सभी मौज के साथ आजीविका भी चलाते थे। आरोपितों ने बताया कि पुलिस रात में ड्यूटी के बाद जब भोर में सड़कों से हटती थी तो गोवंश लादकर चले जाते थे।