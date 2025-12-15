वाराणसी में पिकअप पर गोवंश ले जाते समय गौतस्कर का सरगना समेत तीन गिरफ्तार
वाराणसी में लंका पुलिस ने तीन अंतर्राज्यीय गौतस्कर सरगना को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 गोवंश और दो वाहन बरामद हुए हैं। सरगना पुलिस से बचने के लिए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका पुलिस ने तीन अंतर्राज्यीय गौतस्कर सरगना को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 4 गोवंश दो वाहन भी बरामद हुए हैं। जिसमें सरगना पुलिस से बचने के लिए स्कॉर्पियो वाहन से भी तस्करी करता था। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि मिशन चक्रव्यूह के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ डाफी क्षेत्र के लौटूवीर अंडरपास से मलहिया सर्विस लेन पर चेकिंग कर रहे थे।
इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर महिंद्रा पिकअप और बिना नंबर की सफेद वाहन को पकड़ा जिसमें चार गोवंश बरामद हुए। पकड़े गए आरोपितों में अभिषेक यादव मिसिरपुर, थाना रोहनिया, विजय यादव उर्फ टिल्लू, छिमिया घाना मुगलसराय, चंदौली तथा मोहम्मद अफरोज शाह सुल्तानपुर रामनगर का रहने वाला है।
पुलिस की पूछताछ में आरोपित अभिषेक ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए स्कॉर्पियो से रेकी करते थे और पिकअप से गाय-बछड़े लादकर बिहार बॉर्डर तक ले जाते थे। वहां से अच्छे पैसे मिलते थे जिससे सभी मौज के साथ आजीविका भी चलाते थे। आरोपितों ने बताया कि पुलिस रात में ड्यूटी के बाद जब भोर में सड़कों से हटती थी तो गोवंश लादकर चले जाते थे।
