वाराणसी में घने कोहरे में रिंग रोड फेज-2 पर तीन भारी वाहन टकराए, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, वाराणसी (हरहुआ)। बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ पुलिस चौकी अंतर्गत रिंग रोड फेज-2 पर शनिवार की सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। सुबह लगभग छह बजे कोईराजपुर गांव के निकट रिंग रोड के किनारे खड़ी एक ट्रेलर में राजातालाब की ओर से आ रही हाईवा ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

इसके कुछ ही समय बाद पीछे चल रही एक अन्य हाईवा टिपर भी कोहरे के कारण आगे खड़े वाहनों को नहीं देख सका और अनियंत्रित होकर टकरा गया। इस हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और तीनों वाहन सड़क पर ही खड़े रह गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की रात ट्रेलर वाहन संख्या यूपी 62 बीटी 3150 का चालक संदीप कुमार यादव, निवासी तिवारी का पुरवा उगरपुर थाना धम्मौर, जिला सुल्तानपुर, ब्रेक डाउन होने पर वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर केबिन में सो रहा था। उस समय घना कोहरा छाया हुआ था।

सुबह राजातालाब की ओर से आ रही हाईवा ट्रक संख्या यूपी 63 बीटी 4691 के चालक को कोहरे के कारण खड़ा ट्रेलर दिखाई नहीं द‍िया और उसने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में हाईवा चालक को हल्की चोट आई, जिसे ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए भेजा गया।

इसी दौरान, पीछे से आ रहे दूसरे हाईवा टिपर संख्या बीआर 28 जीबी 6186 का चालक भी कोहरे के कारण समय पर वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और पहले हुए हादसे में जा टकराया। इस तीसरी टक्कर के बाद तीनों वाहन सड़क पर खड़े हो गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी चालक को बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही हरहुआ पुलिस चौकी के कार्यवाहक चौकी प्रभारी के.के. वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाया और रिंग रोड पर आवागमन को सुचारू रूप से चालू कराया।