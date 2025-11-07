PM Narendra Modi के आगमन पर बनारस में दो दिन सड़कों पर रहेगा यातायात प्रतिबंध, नोट कर लें रुट चार्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर आगमन के कारण दो दिनों तक शहर की सड़कों पर यातायात प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी आगमन पर दो दिनों तक विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रतिबंध व डायवर्जन लागू रेगा। शुक्रवार को उनके बाबतपुर हवाई अड्डे से बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस तक जाने के दौरान शाम चार बजे से सात बजे तक डायवर्जन रहेगा।
इन्हीं मार्गों पर प्रधानमंत्री के बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस से बनारस रेलवे स्टेशन तक जाने फिर वहां से बीएलडब्ल्यू हैलीपैड तक आने के दौरान डायवर्जन सुबह सात बजे से लेकर दस बजे तक रहेगा।
इम मार्गों पर रहेगा डायवर्जन
- बाबतपुर पुलिस चौकी चौराहा से बड़ागांव थाने की तरफ
- बउलिया तिराहा से लहरतारा चौराहा
- लहरतारा चौराहा से चांदपुर चौराहा, कैंट
- मंडुवाडीह तिराहा से लहरतारा चौराहा
- मुढैला तिराहा से चांदपुर, रोहनिया
- भिखारीपुर तिराहा से सुंदरपुर, चितईपुर
- लंका से पहाड़ी गेट बीएलडब्ल्यू
- चितईपुर चौराहा से करौंदी नरिया
- अखरी अंडरपास चौराहा से मोहनसराय, डाफी
- लठिया अंडरपास चौराहा से मोहनसराय, डाफी
- नरिया तिराहा से करौंदी चितईपुर चौराहा
- सामने घाट से किसी भी प्रकार के मालवाहक लंका नहीं आएंगे
बीएलडब्ल्यू परिसर के अंदर डायवर्जन
- बीएलडब्ल्यू गेट से किसी भी वाहन को परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
- अधिकारी गेस्ट हाउस की तरफ नहीं जाएंगे उनके वाहनों को सूर्यसरोवर तिराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा
- कुंद तिराहा, सेंट्रल मार्केट तिराहा से वाहनों को अन्य रास्तों की तरफ भेजा जाएगा
- सिनेमा तिराहा से वाहन वीवीआइपी रूट पर नहीं जाएंगे
- रेलवे क्रासिंग (बंद) चौराहा से वाहन एफसीआइ गेट व कंदवा की ओर जाएंगे
- सूर्य सरोवर तिराहा से वाहन पुलिस चौकी व खेल मैदान की तरफ जाएंगे
- एफसीआइ गेट से वाहनों को नाथूपुर क्रासिंग की तरफ डायवर्ट किया जाएगा
शनिवार को सुबह सात बजे से दस बजे तक इन मार्गों पर भी रहेगा डायवर्जन
- रथयात्रा चौराहा से सिगरा, गुरुबाग
- सिगरा चौराहा से रथयात्रा, साजन
- सिगरा पेट्रोल पंप तिराहा से रथयात्रा, साजन
- आकाशवाणी तिराहा से बड़ीगैवी चौराहा, कमच्छा, खोजवां
- महमूरगंज से पुलिस चौकी, मोतीझील तरफ डायवर्ट
- महमूरगंज पुलिस चौकी तिराहा से आकाशवाणी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।