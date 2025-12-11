जागरण संवाददाता, वाराणसी: शिवपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुर क्षेत्र में गुरुवार की सुबह लगभग आठ बजे एक दूध कारोबारी की पत्नी, 45 वर्षीय सीता देवी की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई।

पुलिस और एसओजी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सीता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं और उनके पति दूध की एजेंसी चलाते थे। इस प्रकार की घटना ने स्थानीय निवासियों में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।

सीता देवी के पत्र शैलेश सुबह पांच बजे अपनी मोटरसाइकिल से पैकेट वाला दूध लेने निकले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह छह बजे उनकी पत्नी अनुपम उर्फ सीता घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं। जब शैलेश आठ बजे दूध लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का शव खून से लथपथ कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था।

आसपास के निवासियों ने बताया कि हत्या से पहले हत्यारे ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, जिससे उनकी चीखें बाहर नहीं आ सकीं। प्रारंभिक जांच में सि‍र कूचकर हत्या की संभावना जताई जा रही है। यह घटना क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न कर रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह एक सुनियोजित तरीके से हत्‍या प्रतीत होती है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह के समय जब सीता देवी अपने घर में थीं, तभी अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर उन पर हमला किया।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटना पहले कभी नहीं हुई थीं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।