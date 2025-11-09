जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस - खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन मंगलवार यानी 11 नवंबर से शुरू हो जाएगा। सप्ताह में छह दिन (गुरुवार को छोड़कर) दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का संचालन होगा। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस (प्राथमिक अनुरक्षण) बनारस स्टेशन पर ही किया जाएगा। ट्रेन की गति सीमा 58.62 किलो मीटर प्रति घंटे निर्धारित है। दोनों गंतव्यों के बीच 469 किलो मीटर की दूरी आठ घंटे में तय होगी। इस ट्रेन के नियमित संचालन का आधिकारिक शेड्यूल रविवार को रेलवे बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 26506 बनारस - खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन बनारस से सुबह 5.10 बजे प्रस्थान करेगी। सुबह 5.25 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होगी। विंध्याचल स्टेशन पर सुबह 6.55 बजे आगमन होगा। प्रयागराज छिवकी: सुबह आठ बजे गुजरेगी। चित्रकूट धाम पर सुबह 10.05 बजे आगमन होगा। बांदा स्टेशन पर सुबह 11.08 बजे आएगी।

महोबा स्टेशन पर दोपहर 12.08 बजे आगमन होगा। दोपहर 1.10 बजे खजुराहो स्टेशन पर पहुंचेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 26505 खजुराहो - वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन दोपहर 3.20 बजे प्रस्थान करेगी। महोबा स्टेशन पर शाम 4.20 बजे रुकेगी।