बच्चे के कान में दर्द होने पर रनवे से लौटा विमान, वाराणसी से दिल्ली जा रहे प्लने ने एक घंटे के बाद भरी उड़ान
वाराणसी से दिल्ली जा रहे एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान IX 1224 को रनवे से एप्रन पर वापस लाया गया, जब आठ माह के बच्चे श्रेष्ठ नारायण को कान में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाबतपुर। वाराणसी से दिल्ली जा रहे विमान में शुक्रवार को एक बच्चे के कान में तेज दर्द होने पर रनवे से विमान को एप्रन पर वापस लाया गया। एयरपोर्ट पर बच्चे के प्राथमिक उपचार के बाद विमान को एक घंटे की देरी से रवाना किया गया।
एअर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आइएक्स 1224 अपने निर्धारित समय सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए एप्रन से रनवे की ओर जा रहा था। तभी आठ माह का बच्चा श्रेष्ठ नारायण के कान में तेज दर्द होने लगा और वह जोर-जोर से रोने लगा। उसके रोने की सूचना क्रू मेंबर्स ने पायलट को दी।
पायलट ने तत्काल एटीसी से बात कर विमान को वापस एप्रन की ओर मोड़ दिया और एयरपोर्ट पर तैनात मेडिकल टीम को सूचना दी गई। मेडिकल टीम ने बच्चे की जांच की तो पता चला कि उसके कान में दर्द हो रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे के कान में रुई डाली गई और फिर उसके साथ विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।