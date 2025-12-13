बच्चे के कान में दर्द होने पर रनवे से लौटा विमान, वाराणसी से दिल्ली जा रहे प्लने ने एक घंटे के बाद भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, बाबतपुर। वाराणसी से दिल्ली जा रहे विमान में शुक्रवार को एक बच्चे के कान में तेज दर्द होने पर रनवे से विमान को एप्रन पर वापस लाया गया। एयरपोर्ट पर बच्चे के प्राथमिक उपचार के बाद विमान को एक घंटे की देरी से रवाना किया गया।

एअर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आइएक्स 1224 अपने निर्धारित समय सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए एप्रन से रनवे की ओर जा रहा था। तभी आठ माह का बच्चा श्रेष्ठ नारायण के कान में तेज दर्द होने लगा और वह जोर-जोर से रोने लगा। उसके रोने की सूचना क्रू मेंबर्स ने पायलट को दी।