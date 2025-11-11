Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 'पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल' में होगा आयोज‍ित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    वाराणसी के 'पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल' में मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन होगा। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य रबी फसलों की उपज को बढ़ाने के उपायों पर विचार करना है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंडलायुक्‍त ने बताया क‍ि बुधवार को ‘‘पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल‘‘ चौकाघाट में प्रातः 10.30 बजे से किया गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। रबी अभियान 2025 को सफल बनाए जाने हेतु शासन के निर्देश के क्रम में वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल की संयुक्त मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी-2025 का आयोजन 12 नवंबर, दिन-बुधवार को ‘‘पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल‘‘ चौकाघाट में प्रातः 10.30 बजे से किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त जानकारी देते हुए कमिश्नर एस. राजलिंगम ने बताया कि उक्त गोष्ठी में प्रदेश, मण्डल एवम् जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ कृषि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों तथा वाराणसी एवम् विन्ध्याचल मण्डल के प्रगतिशील कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

    गोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन एवम् भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा सब्जी उत्पादन की नई विधा के संदर्भ में जानकारी दी जायेगी। इसी के साथ कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों से संबंधित वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा कृषि की नवीनतम् तकनीकी के संदर्भ में जानकारी दी जायेगी।

    इसी के साथ प्रगतिशील कृषकों द्वारा अपनी सफलता की कहानी से अवगत कराया जायेगा। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में गोष्ठी में प्रतिभाग कर कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकी की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ ले सकते हैं। 

    इस आयोजन में कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही विशेषज्ञों तथा वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल के प्रगतिशील कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना तय क‍िया गया है। गोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन एवं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा सब्जी उत्पादन के नई विधा की जानकारी दी जायेगी। 