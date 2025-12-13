Language
    खनन निदेशक ने बिल्ली खनन क्षेत्र का किया दौरा, हादसे वाली खदान से बनाई दूरी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने सोनभद्र के खनन क्षेत्र का दौरा किया और रासपहाड़ी क्षेत्र स्थित बंद खदान का निरीक्षण किया। डीएम बद्रीनाथ सिंह भी साथ थे। ...और पढ़ें

    खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने कहा क‍ि मानकों का पालन न करने वालों को दंडित किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने शनिवार को जनपद के खनन क्षेत्र का दौरा किया। सबसे पहले वह रासपहाड़ी क्षेत्र स्थित उस खदान को देखने पहुंचीं, जो बीते कई माह से बंद पड़ी है। निरीक्षण के समय उनके साथ डीएम बद्रीनाथ सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

    निदेशक ने खदान से जुड़े अभिलेखों, सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली। अधिकारियों को खनन कार्य में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वाले पट्टाधारकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। निदेशक ने कहा कि विकास के लिए खनन जरूरी, लेकिन मानक पूरा न करने वाले दंडित होंगे।

    खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि यह संपदा संपन्न क्षेत्र है, जिसके साथ पूरे क्षेत्र का विकास जुड़ा हुआ है। इसे लेकर विभागीय स्तर पर विचार विमर्श का दौर जारी है।

    कहा कि क्षेत्र की खदानों में खनन कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को पूरा कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पट्टाधारकों को सख्त हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि डीजीएमएस के सुरक्षा मानकों को लेकर जो भी अपेक्षाएं हैं, उसका पालन होना अनिवार्य है।

    ताकि क्षेत्र का विकास होने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके। माला श्रीवास्तव ने कहा कि खनन क्षेत्र से प्रदेश को अच्छा ख़ासा राजस्व प्राप्त होता है, इसे देखते हुए शासन के मंशा अनुरूप जल्द से जल्द कार्य शुरू कराने के प्रयास जारी हैं।