महादेव के दुग्धाभिषेक करती झाँकी के बीच सजेगा श्याम प्रभु का दरबार, मनेगा छठवां कृपा श्याम महोत्सव

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सामाजिक संस्था कृपा महोत्सव के तत्वावधान में काशी में छठवां प्रभु श्री श्याम कृपा महोत्सव मनाया जाएगा। यह आयोजन श्री श्याम मण्डल, वाराणसी, त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार, श्री श्याम बाल मंडल, काशी अग्रवाल समाज, जय कृष्णा फाउंडेशन एवं मारवाड़ी समाज, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 23 दिसम्बर को महमूरगंज स्थित शुभम लान में एक दिवसीय कृपा महोत्सव के अंतर्गत छठवां श्री श्याम महोत्सव मनाया जाएगा।

उक्त जानकारी शनिवार को महमूरगंज स्थित बालाजी पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम के आयोजक रोहित जी डालमिया, शिल्पी डालमिया, सुशील शाह ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा श्री श्याम भक्तों को द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जा रहा है, जिस ज्योतिर्लिंग में दर्शन किया जाता है वहाँ कृपा श्याम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। छठवें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्रद्धालुओं का समूह काशी विश्वनाथ के दर्शनार्थ आ रहा है। इसलिए बाबा विश्वनाथ की नगरी में छठवां कृपा श्याम महोत्सव मनाया जा रहा है।

महादेव के दुग्धाभिषेक करती झाँकी के बीच मे विराजेंगे श्याम प्रभु। महोत्सव में श्याम प्रभु की विल्य झाँकी के दर्शन श्रद्धालुओं को होंगे। शिवलिंग के रूप में विराजित देवाधिदेव महादेव का दुग्ध की अविरल धारा से अभिषेक होता रहेगा, जिनके गोद मे सिंहासन पर खाटू धाम से आए बाबा श्याम की झाँकी विराजमान होगी।

इसके साथ ही अयोध्या से आई श्री रामलला की अलौकिक झांकी एव ब्रन्दावन धाम से श्री बांके बिहारी जी की झांकी का दर्शन भी भक्तों को प्राप होगा। कोलकाता से आये कुशल कारीगरों द्वारा बाबा का अलौकिक दरबार स्वदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। साथ में अन्य मण्डपों में गणपति, माँ दुर्गा, हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ के स्वरूप विराजमान होंगे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अखण्ड ज्योत से होगा। सायंकाल तीन बजे कार्यक्रम के आयोजक रोहित डालमिया, शिल्पी डालमिया, सुशील शाह द्वारा अखण्ड बोत प्रज्ज्वलित कर कृपा महोत्सव का शुभारंभ किया जायेगा। इस अवसर पर श्याम बाबा को छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोगा भी लगाया जायेगा। महोत्सव में श्री श्याम मंदिर कमेटी (खाटू श्याम) के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान एवं कोस अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह चौहान के अलावा पुरुषोत्तम शर्मा एवं श्री जय पुजारी सालासर धाम, पंडित रवि कृष्ण शाखी श्री धाम वृंदावन से विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।