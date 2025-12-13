मोहित ने रुपये ऐंठे, कीमत चुकाने से पीछा हटा तब बिगड़ी बात अनुपमा ने संतान की चाहत में जरूर गलत कदम उठा बैठी, लेकिन मोहित भी कम कुसूरवार नहीं। उसने अनुपमा की चाहत को उम्मीद के पंख दिए और उससे रुपये ऐंठता रहा, लेकिन जब अनुपमा करीब आने की कोशिश की तो मोहित पीछे हटने लगा। यहीं से बात बिगड़ी और बात विवाहिता की हत्या तक जा पहुंची। बसही निवासी मोहित यादव कोई काम नहीं करता था। इसके बावजूद उसने अपने से इतर जाति की अंजलि चौहान से शादी कर ली। इसके बाद दोनों घर से दूर लक्ष्मणपुर गांव अंतर्गत शारदा विहार कालोनी में किराए के मकान में रहने लगे। निकट ही अनुपमा की दुकान थी जहां वह दूध लेने आता-जाता था। अनुपमा ने बातचीत करते-करते सुनियोजित तरीके से मोहित के करीब आना चाहा। मोहित ने भी इसका विरोध नहीं किया, अलबत्ता अपनी परेशानी बताते हुए उससे रुपये ऐंठने लगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा खुद भी कमाती थी। उसके पति का भी अच्छा कारोबार था, लिहाजा उसके ऊपर ज्यादा रुपये खर्च कर डाली, लेकिन जब अनुपमा ज्यादा करीब आने की कोशिश की तो बात बिगड़ने लगी। मोहित उससे रुपये ले चुका था, बेरोजगार था, लौटाता भी तो कैसे? लिहाजा पत्नी अंजलि से बात की तो दोनों ने हत्या की योजना बनाई। किराए का कमरा छोड़ पांडेयपुर स्थित मिश्रा होम स्टे में रहने लगे। यहां से दोनों 11 दिसंबर की सुबह निकले तो अनुपमा के घर के आस-पास कई बार आए गए। माहौल अनुकूल देख मोहित घर में घुस गया, जबकि अंजलि दूर खड़ी होकर उसका इंतजार करती रही। अनुपमा की हत्या के बाद मोहित ने उसके कान का कुंडल नोच लिया, आलमारी में रखे जेवरात लेकर भाग निकला।