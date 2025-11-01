बादलों ने गिराया पानी, शाम तक लौट जाएंगे बादल, तापमान में होने वाली है गिरावट
पूर्वान्चल में चार दिनों से हो रही बारिश अब थमने वाली है, बादल वापस लौट रहे हैं। वाराणसी में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक बूंदाबांदी हुई, लेकिन दोपहर तक बारिश रुक गई और मौसम सुहावना हो गया। तापमान सामान्य से कम रहा और आर्द्रता अधिक रही। मौसम विभाग ने रविवार को मामूली बादलों की सक्रियता का अनुमान जताया है, बारिश की संभावना कम है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में रह रहकर चार दिनों से हो रही बरसात का रुख अब बदलने की ओर है। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार अब बादलों की वापसी का दौर शुरू होने जा रहा है। फिलहाल पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश से बादलों की विदायी हो चुकी है। इसके बाद अब पूर्वांचल से बादलों की विदायी का दौर शुरू होने जा रहा है।
वाराणसी में शुक्रवार की रात भर बूंदाबांदी के बाद शनिवार को सुबह भी बादलों की सक्रियता का दौर जारी रहा। आसमान पूरी तरह से बादलों की कैद में बना रहा और बारिश की फुहारों से शहर भीगता रहा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही बादलों की सक्रियता का दौर थमने लगा और बूंदाबांदी पर दोपहर तक विराम लग गया। इसके साथ ही हवाएं भी थमने लगीं और मौसम खुशनुमा होता चला गया।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 24.8°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.9 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 21.0°C डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक रहा। जबकि इस दौरान 000.7mm तक बारिश दर्ज की गई है। आर्द्रता अधिकतम 95% और न्यूनतम 93% दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रविवार को भी बादलों की मामूली सक्रियता का संकेत दिया है। हालांकि बारिश की संभावना अब कम ही है।
