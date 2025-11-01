जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में रह रहकर चार द‍िनों से हो रही बरसात का रुख अब बदलने की ओर है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार अब बादलों की वापसी का दौर शुरू होने जा रहा है। फ‍िलहाल पश्‍च‍िम और मध्‍य उत्‍तर प्रदेश से बादलों की व‍िदायी हो चुकी है। इसके बाद अब पूर्वांचल से बादलों की व‍िदायी का दौर शुरू होने जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाराणसी में शुक्रवार की रात भर बूंदाबांदी के बाद शन‍िवार को सुबह भी बादलों की सक्र‍ि‍यता का दौर जारी रहा। आसमान पूरी तरह से बादलों की कैद में बना रहा और बार‍िश की फुहारों से शहर भीगता रहा। हालांक‍ि द‍िन चढ़ने के साथ ही बादलों की सक्र‍ि‍यता का दौर थमने लगा और बूंदाबांदी पर दोपहर तक व‍िराम लग गया। इसके साथ ही हवाएं भी थमने लगीं और मौसम खुशनुमा होता चला गया।