वाराणसी में स्टेज पर दूल्हन ने लिया फैसला और शादी से इन्कार कर इस वजह से लौटा दी बरात
वाराणसी में एक दुल्हन ने दहेज मांगने को लेकर शादी से इनकार कर दिया और बारात को लौटा दिया। दूल्हन के इस फैसले का परिवार ने भी समर्थन किया। इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है और लोग दुल्हन की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जयमाल के बाद शिवपुर क्षेत्र में एक दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस बाबत दुल्हन का आरोप है कि बारातियों ने उसके पिता का अपमान किया और शादी में अनावश्यक मांग रख दी। इस संबंध में दूल्हन का घूंघट में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
इस बाबत फैसला लेने के बाद दूल्हन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और कहा कि वह इस लालची परिवार में अपनी शादी हरगिज नहीं करेगी। पुलिस ने विवाद हो देखते हुए दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकली। दूसरी ओर दूल्हन भी अपने फैसले पर अडिग बनी रही। इसके बाद विवाह रद कर दिया गया। अब इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
दूल्हन ने आरोप लगाया कि मुंबई से बरात आई थी और 15 लाख रुपये की मांग की गई थी। पूर्व में एक लाख रुपये देने की बात दूल्हे को कही गई थी। लेकिन दूल्हे को 75 हजार रुपये पहले दे दिए गए थे। 25 हजार रुपये देना शेष था। इसको लेकर दूल्हे की मां ने रविवार को स्टेज से बेटे को उतार लिया था। इसके बाद विवाद बढ़ा तो दूल्हन ने थाने पर फोन पर पुलिस को इस घटना की सूचना दी।
इसके साथ ही आरोपितों पर विधिक कार्रवाई की भी बात कही। वहीं इस मामले में दूल्हे के पिता और अगुवा को पुलिस ने थाने पर बुलाया है। पूरे मामले की सोमवार को दिन भर पंचायत होती रही। इसी बीच दूल्हन के आरोपों को लेकर जारी वीडियो भी सोशल मीडिया में चर्चा में होती रही। हालांकि इस मामले में देर शाम तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।
