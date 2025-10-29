बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेला में दिखा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का अनोखा संगम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली और गंगा महोत्सव के अवसर पर चौकाघाट स्थित अर्बन हाट, सांस्कृतिक संकूल में (24 अक्टूबर-23 नवंबर) तक आयोजित 31 दिवसीय बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन बुधवार को प्रदेश के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने फीता काटकर किया।

इस अवसर पर मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने कहा कि यह मेला भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का अनोखा संगम है। बनारस एवं आसपास के निवासियों के लिए यह हर्ष और उल्लास का विषय है कि अब उन्हें दूर-दूर जाकर हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने की आवश्यकता नहीं है।

लोग सीधे अर्बन हाट में आयोजित इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं। मेले के छठे दिन महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मेले में घरेलू उपयोगी सभी सामान उपलब्ध हैं। मेले का प्रवेश नि:शुल्क है और इसका समय दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक है।

मेले के मुख्य आकर्षण में रामपुर की चादर, लेदर जैकेट, कश्मीरी शाल, सदरी बंडी, बेडशीट, कंबल, रजाईयां, दिल्ली की आर्टीफिशियल ज्वैलरी, बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकन, किचन वेयर कटलरी, बच्चों के खिलौने, जूट बैग, गिफ्ट आईटम, खादी कुर्ता पजामा, खादी कुर्ती, भागलपुर साड़ी सूट, गुजराती बेड शीट और खान-पान के स्टाल शामिल हैं।